Etimesgut Zırhlı Birlikler davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 52 kişi hakkında açılan davanın duruşması görülmeye başlandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen dava, sanıkların kimlik tespiti yapıldı ve iddianame özeti okundu. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile bazı müştekiler katıldı.

Duruşmada, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın avukatları, davaya mühadillik talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, müdahillik taleplerinin, suçtan zarar görme ihtimalleri dikkate alınarak kabul edilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığının davaya müdahillik taleplerinin kabul edilmesine, Hayati Yazıcı'nın talebinin ise daha sonra değerlendirilmesine karar verdi.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bazı sanıklar için "askeri komutanlıkların gasbı", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "birden fazla kişiyle silahla tehdit", "kamu malına zarar vermek", "kamuya ait araçları suçta kullanmak" ve "hürriyeti engelleme" suçlarından da kamu davası açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'un müşteki olarak yer aldığı iddianamede, hakkında kamu davası açılan sanık Ahmet Bican Kırker'in olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığına darbeye teşebbüs amacıyla olay gecesi giderek burada komutayı ele geçirip mevcut tümen komutanı Akyol'un rehin alınıp Akıncı Hava Üssü'ne götürülmesini sağladığı belirtiliyor.

Karargahtan 2 tankın, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildiği ifade edilen iddianamede, askeri araçların halkın karşı koyması üzerine birliğe döndüğü ve tekrar çıkış yapamadığı kaydedildi.

Sanıklar arasında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ile çeşitli rütbelerde 51 eski asker yer alıyor.