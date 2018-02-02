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Etimesgut Hava Alay Komutanlığı davasında 21 FETÖ sanığına müebbet

FETÖ'nün darbe girişiminde Etimesgut Hava Alay Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 14 sanık ağırlaştırılmış, 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Etimesgut Hava Alay Komutanlığı davasında 21 FETÖ sanığına müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı personeli hakkında açılan davada, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin savunmaları tamamlandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonda görülen davada, önceki gün avukatları gelmediği için savunmaları alınamayan tutuklu sanıklar Türkay Bilge, Murat Güler, Mehmet Sağlam ile Ramazan Gürkan hakim karşısına çıktı.

Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa da müebbet hapis cezası verdi.

AA/TRT Haber

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