Etimesgut Hava Alay Komutanlığı davasında 14 FETÖ sanığına müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Hava Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 27 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.
Sanıklardan 14'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7'sine ise müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ayrıca 11 sanığı "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen karar duruşmasına, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yaptıklarını belirterek, karar öncesi sanıkların son sözünü sordu.
Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Balaban, Halit Kabil, Ümüt Arif Bağ, Dursun Varlı, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan, Harun Yıldız, Ramazan Gürkaynak, Fikret Girgin ve Özalp Yeşil'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Türkay Bilge, Soner Erol, Umut Taşçı, Süleyman Ektaş, Veli Tüven, Murat Yeşilyurt ve Emre Demir'e de aynı suçtan önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası veren mahkeme, takdir hakkını kullanarak sanıkların cezalarını "müebbet hapse" çevirdi.
Sanıklar Ahmet Balaban, Halit Kabil, Ümüt Arif Bağ, Dursun Varlı, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan ve Ramazan Gürkaynak'ı "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, aynı suçtan Emre Demir'e ise 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.
Mustafa Güngör'e ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ilk önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinin 1. ve 2. fıkraları gereği takdir indirimine giderek sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.
Savcılık mütalaasında hakkında beraat talep edilen 5 tutuksuz sanığın, el konulan dijital materyal incelemeleri sürdüğü gerekçesiyle dosyaları ayrıldı.
Sanıkların yargılanmalarına devam edilecek.
Kaynak: AA