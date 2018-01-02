Etil alkole denatonyum benzoat eklenecek

Süpermarketlerde satılan etil alkol evde alkol yapımında da kullanılıyor. Ancak insan sağlığı açısından sakıncalı olduğu gibi ciddi vergi kaybına da yol açıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmelikte yaptığı değişiklikle, etil alkolün içine dünyanın en acı bileşiği kabul edilen " denatonyum benzoat "katılmasını kararlaştırdı. Eklemenin ardından, piyasada satılan etil alkollerin etiketinde ise "Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir" ibaresi yer alacak.

Etil alkolün 100 litresine 1 nokta 2 gram denatonyum benzoat eklenecek. Bu oran kolonyaya yapılan eklemeden yüzde 50 daha fazla.

31 Mart tarihinden sonra piyasada saf etil alkol kalmayacak.

Kaynak: TRT Haber