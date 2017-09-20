  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Esnaftan haraç toplayanlara operasyon

Esnaftan haraç toplayanlara operasyon

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde esnaftan haraç topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

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Esnaftan haraç toplayanlara operasyon

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'ndeki alışveriş merkezi esnafından haraç toplandığı, tehditle senet imzalatıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, Mehmet C. (27), Seçkin K (48) ve İsmail A., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden İsmail A'nın (36) kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet suçlarından kaydının bulunduğu bildirildi.

Yaklaşık 1 yıl önce "Biz sizi koruruz" yazılı kartvizit bastırarak alışveriş merkezindeki esnafa dağıtan şüphelilerin, bir süre önce burada ofis açtıkları da öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A. ve Mehmet C. tutuklandı, Seçkin K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Etiketler: Esnaftan haraç toplayanlar, operasyon, İstanbul, bakırköy
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