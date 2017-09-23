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"Eskort" sitelerine yönelik 14 ilde operasyon

Tutuklanan ve çete lideri olduğu belirlenen zanlının Dubai'de de eskort sitesi açtığı tespit edildi.

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&quot;Eskort&quot; sitelerine yönelik 14 ilde operasyon

Tutuklanan ve çete lideri olduğu belirlenen zanlının Dubai'de de eskort sitesi açtığı tespit edildi. Biri 1,5 milyon lira değerinde 7 ev, 2 arsa ve 13 arabası bulunduğu belirlenen zanlının mal varlıklarına el konuldu.

Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik operasyonda tutuklanan ve çete lideri olduğu saptanan M.A'nın Dubai'de de eskort sitesi açtığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 54 "eskort" sitesine yönelik Adana merkezli 14 ilde düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan ve çete lideri olduğu belirlenen M.A'nın Dubai'de de site kurduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki bilişim uzmanları, zanlının siteye aylık üyelik ücreti olarak 10 bin lira aldığı ve internet adresinin en çok ziyaret edilen 2. site olduğunu belirledi.

Zanlının, ifadesinde, yurt dışındaki bu siteye ilişkin "Yakalanmasaydık Dubai'de zirve olacaktık." dediği öğrenildi.

İlkokul mezunu olduğu belirlenen M.A'nın sitelerden kazandığı parayla 13 araba, biri 1,5 milyon lira değerinde 7 ev ve 2 arsa aldığı tespit edildi. Zanlının mal varlığına el konuldu.

Kapatılan "eskort" sitesinin açılması için BTK'ya başvurmuş

Sabıka kaydı bulunmayan M.A'nın, kapatılan bir sitesinin yeniden açılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) dilekçe yazdığı saptandı. Uzmanların sitenin "eskort" sitesi olduğunu belirlemesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına zanlı hakkında şikayette bulunulduğu öğrenildi.

Fuhşa 2012'den bu yana aracılık ettiği ortaya çıkan M.A'nın kurduğu paravan reklam şirketinde çalışan çete üyelerinden sadece 3'üne sigorta yaptığı belirlendi.

Öte yandan, polisin teknik takibine takılmamak için şifreli konuşan ve kod isim kullanan zanlılardan M.A'nın "Mert" takma adını kullandığı tespit edildi.

Ayrıca çete üyelerinin teknik takipten kurtulmak için "WhatsApp" programı kullandığı, internet bulunmayan yerlerde ise telefonla yaptıkları görüşmelerde bin liraya "K", İstanbul eskorta ise "İ.E" dedikleri ortaya çıkarıldı.

Etiketler: Dubai, polis operasyonu
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