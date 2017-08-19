Eskişehirspor-Göztepe maçındaki olaylara yönelik operasyon

Eskişehirspor ile Göztepe arasında TFF 1. Lig play-off finalinin oynandığı Antalya Stadı'ndaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 72 kişi arasında bulunan, İzmir ve Eskişehir'de gözaltına alınan 49 şüpheli Antalya'ya getirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 4 Haziran'da Eskişehirspor ile Göztepe arasında kentte oynanan TFF 1. Lig play-off finali sonrası çıkan olaylara ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Toplanan delillerin ardından planlanan operasyon için harekete geçildi. İzmir, Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 59'u yakalandı.

Eskişehir'den 27, İzmir'den 22 kişi gözaltına alınmalarının ardından gece saatlerinde emniyet araçlarıyla Antalya'ya taşındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Suçlamalar arasında "örgüt kurmak" da var

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca, biletsiz şekilde turnikelerden "çift giriş"le geçerek stadyuma giren bin 896 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, olaylarda ihmali bulunan emniyet ve özel güvenlik görevlisi 227 kişi hakkında da idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2. dalga operasyon yapılacak

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin geri kalan kısmının incelenmesinin ardından 2. dalga operasyon yapılacağı kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 72 kişiden 41'inin Göztepe, 31'inin ise Eskişehirspor taraftarı olduğu belirlendi.

Gözaltında bulunan şüphelilerden 6'sının suça sürüklenen çocuk olduğu, bunların savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılacağı vurgulandı.

Antalya Stadı'nda, 4 Haziran'da TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor-Göztepe maçının ardından saha içi olaylar çıkmış, stat içine yabancı maddeler sokulduğu belirlenmişti. Taraftarlar arasında bulunan marjinal grupların gerçekleştirdiği olayların, kamu düzenini bozmaya yönelik olduğu, toplumda infial uyandırma güdüsü içerisinde maytap, meşale ve sis bombası kullanılarak gerçekleştirildiği, kamu malına zarar verildiği tespit edildi. AA