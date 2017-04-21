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Eskişehir'e nisanda yağan kar şaşırttı

Eskişehir'de sabah başlayan kar yağışı, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

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Eskişehire nisanda yağan kar şaşırttı

Eskişehir'de sabah başlayan kar yağışı, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Havaların ısınmasıyla bahara "merhaba" diyen kent halkı, sabah kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri, kar nedeniyle zorlanan sürücüleri, kaygan zemin dolayısıyla uyardı.

Nisanda yağan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar, fotoğraf çekti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, en düşük sıcaklığın 3 derece hissedildiği kentte, kar yağışının aralıklarla yarın da devam etmesi bekleniyor. 

Etiketler: eskişehir, Kar yağışı, Eskişehir kar yağışı, nisan ayında kar
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