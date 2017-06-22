Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu sonucu tutuklandılar

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Metin N. (34), Suat N. (44), Umut N. (46), Süleyman Ç. (35), Haydar Ali Ç. (33) ile Cengiz Y'nin (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Metin N, Suat N, Umut N, Süleyman Ç. ve Cengiz Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haydar Ali Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.