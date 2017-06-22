  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu sonucu tutuklandılar

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

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Eskişehirdeki uyuşturucu operasyonu sonucu tutuklandılar

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Metin N. (34), Suat N. (44), Umut N. (46), Süleyman Ç. (35), Haydar Ali Ç. (33) ile Cengiz Y'nin (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Metin N, Suat N, Umut N, Süleyman Ç. ve Cengiz Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haydar Ali Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, eskişehir
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