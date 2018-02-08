  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Eskişehir'deki FETÖ davasında sanıkların beraat taleplerine ret

Eskişehir'deki FETÖ davasında örgütün KHK ile kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışan ve haklarında dava açılan sanıkların beraat talepleri reddedildi

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Eskişehirdeki FETÖ davasında sanıkların beraat taleplerine ret

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 21 özel eğitim kurumu çalışanının yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan, örgütün KHK ile kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışan 21 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

"Neden böyle bir şey yaptığımı anlamıyorum"

Sanık Halil Bahtiyar K, mahkeme başkanının iddianamedeki dökümleri göstererek, "Bu FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz'ün sosyal medyadan paylaştığı cümleleri neden kendi sosyal medya hesabından beğenerek, paylaştın?" sorusuna "İnanın ben de bilmiyorum. 2011 yılından bu yana AK Parti'yi seven ve destekleyen biriyim. Neden böyle bir şey yaptığımı ben de anlamıyorum." yanıtını verdi. 

Mahkeme heyeti, sanıkların beraat taleplerini reddederek, duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ davası, fetö, eskişehir
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