Eskişehir'deki FETÖ davasında 4 sanığa hapis

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Salih Kümüş, Ömer Akyüz, Mehmet Günay ve Caner Malkoç ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Caner Malkoç, Mehmet Günay ve Ömer Akyüz'e 9'ar yıl, Salih Kümüş'e ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verip tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz 3 sanığın dosyasını ise başka bir dosya ile birleştirdi.

Kaynak: AA