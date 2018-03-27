  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Eskişehir'deki FETÖ davasında 4 sanığa hapis

Eskişehir'de FETÖ'nün eğitim yapılanması davasında yargılanan 7 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.

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Eskişehirdeki FETÖ davasında 4 sanığa hapis

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Salih Kümüş, Ömer Akyüz, Mehmet Günay ve Caner Malkoç ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. 

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Caner Malkoç, Mehmet Günay ve Ömer Akyüz'e 9'ar yıl, Salih Kümüş'e ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verip tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. 

Heyet, tutuksuz 3 sanığın dosyasını ise başka bir dosya ile birleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö, eskişehir
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