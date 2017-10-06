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Eskişehir'deki FETÖ davasında 19 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10'u tutuklu 21 eski diyanet personelinin yargılandığı davada 19 sanığa hapis cezası verildi.

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Eskişehirdeki FETÖ davasında 19 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10'u tutuklu 21 eski diyanet personelinin yargılandığı davada 19 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar İbrahim Yılmaz, İsa Şimal, Münür Çetin, Münir Metin, Battal Günçay, Halil İbrahim Alpir, Nurullah Yıldırım, Ramazan Çelik, Şahin Çetinkaya ve Yakup Ünal, tutuksuz yargılanan Ahmet Meftun Horozoğlu, Selami Albayrak, Eyüp Keskin, Cengiz Demir, Hüsnü Uçar, Önder Kızılkaya, Saadettin Kırbaşçı, Karabey Özdemir, Ali Göz, Necmettin Ayan ve Kamal Polat ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İbrahim Yılmaz, İsa Şimal, Münür Çetin, Münir Metin, Battal Günçay, Halil İbrahim Alpir, Nurullah Yıldırım, Ramazan Çelik, Şahin Çetinkaya ve Yakup Ünal, tutuksuz sanıklar Ahmet Meftun Horozoğlu, Selami Albayrak, Eyüp Keskin, Cengiz Demir, Hüsnü Uçar, Saadettin Kırbaşçı, Karabey Özdemir, Ali Göz, Necmettin Ayan'a 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, Kamal Polat ve Önder Kızılkaya'nın beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, İbrahim Yılmaz, İsa Şimal, Halil İbrahim Alpir, Nurullah Yıldırım, Ramazan Çelik ve Şahin Çetinkaya'nın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Etiketler: fetö, eskişehir
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