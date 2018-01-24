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Eskişehir'deki 19 sanıklı FETÖ davasında tahliye

FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik biri firari, 10'u tutuklu 19 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi.

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Eskişehirdeki 19 sanıklı FETÖ davasında tahliye

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik davada biri firari, 10'u tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 10'u tutuklu 18 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdullah S'nin tahliyesine hükmetti.

Sanığın, ByLock yüklü telefonunun eşi M.S. tarafından kullandığı tespit edilerek, hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Diğer sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 20 Mart'a erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: tahliye, mahkeme, FETÖ davası, fetö, eskişehir
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