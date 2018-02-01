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Eskişehir'deki 12 emniyet mensubunun yargılandığı FETÖ davasında ara karar

Eskişehir'de 12 eski emniyet mensubunun yargılandığı FETÖ davasında mahkeme, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

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Eskişehirdeki 12 emniyet mensubunun yargılandığı FETÖ davasında ara karar

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 12 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 12 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddetti ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

Kaynak: AA

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