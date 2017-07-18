Eskişehir'de zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tunay Boz yönetimindeki 07 YDE 42 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi'nde trafik ışıklarında bekleyen Metin Yüca yönetimindeki 54 E 0765 plakalı otomobil ile Cihat Karabay'ın kullandığı Hollanda plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobillerde bulunan Cihat Karabay, Sergen Yasin Karabay, Amber Ayande Karabay, Julienne Karabay, Metin Yüca, Emine Yüca, Doğukan Yüca, Tunay Boz, Aliye Doğan ve Zeynep Doğan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.