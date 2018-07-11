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Eskişehir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde bir miktar uyuşturucu madde ve kurusıkı silah ele geçirildi.

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Eskişehirde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 16 şüpheli ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evlerde ve üstlerinde yapılan aramada 53,63 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1 kurusıkı silah ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, gözaltı, eskişehir
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