Eskişehir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 22 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 16 şüpheli ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evlerde ve üstlerinde yapılan aramada 53,63 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1 kurusıkı silah ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA