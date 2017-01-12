Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Tim ekipleri, Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılar K.R, D.A, M.G, M.Ç, V.R. ve İ.U’yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, kömür sobası ve otomobile gizlenmiş 430 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ile 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.