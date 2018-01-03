Eskişehir'de usulsüz apart işletenlere ceza yağdı

Eskişehir'de "günübirlik apart" olarak adlandırılan mekanların kayıt altına alınması için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, 2017'de Kimlik Bildirim Kanunu'na muhalefet ve usulsüz kiralama işlemi yaptıkları belirlenen 88 işletmeye 711 bin lira ceza kesti, 1'i cinayet zanlısı olmak üzere aranan 754 kişiyi yakaladı.

Anadolu ve Eskişehir Osmangazi üniversiteleri ile Açıköğretim fakültelerinde okuyanlarla 150 bine yakın öğrencinin barındığı kentte çok sayıda apart yer alıyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve geçici amaçla konaklama hizmeti veren ve "günübirlik apart" olarak adlandırılan mekanların kayıt altına alınması için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, kimlik bildirimi projesi dışında kalan bu tesislerin daha çok fuhuş amaçlı veya haklarında arama kaydı bulunan ve kente suç işlemek için gelen kişilerce tercih edildiğini belirledi.

Yasa dışı işletmelerin karşısındayız

Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, geçen yıl yapılan denetimlerde kayıt dışı apart işletmelerde kalan 754 kişinin yakalandığına dikkati çekerek "Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Çevresinde usulsüz olarak işletilen bir ev, apart olduğunda bunu bizlere, emniyete bildirmeleri gerekiyor. Bunu yasa dışı kullanan insanların karşısındayız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz." dedi.



Kaynak: AA