Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık

Eskişehir'de telefonda kendisini komiser olarak tanıtan zanlı, 62 yaşındaki kişiyi dolandırarak 45 bin lirasını aldı.

Alınan bilgiye göre, Mamure Mahallesi Eracar Sokağı'ndaki bir evde yaşayan K.B'yi (62) telefonla arayan zanlı kendisini komiser olarak tanıttı.

Zanlı, kimliklerinin hırsızlık ve terör olaylarında kullanıldığını öne sürerek K.B'nin parasının üzerinden parmak izi alınacağını söyledi. Ayrıca zanlı, K.B'den parayı eve gelecek polise vermesini istedi.

Bunun üzerine K.B, 45 bin lirayı, eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan zanlıya verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan K.B. polise başvurdu.