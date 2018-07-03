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Eskişehir'de sera kent kurulacak

Eskişehir'de 200 dekar alanda topraksız tarım yapılan "sera kent" kurulacağı açıklandı.

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Eskişehirde sera kent kurulacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan ve şube müdürleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 9. etabında yüzde 50 hibe desteğinden yararlanan Mahmudiye ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi'nde "Nata Tarım, Üretim ve Ticaret AŞ"ye ait yapımı tamamlanan jeotermal sera tesisi ziyaret etti.

Alkan, 14 dekar alanda 2 milyon 58 bin lira yatırımla kurulan seranın yüzde 50'sinin Bakanlık hibesiyle karşılandığını söyledi.

"Bu serada Eskişehir'de bir ilk olan su kültüründe üretim yapılarak 20 kişiye istihdam sağlanmakta ve yılda ortalama dekara 80 tona kadar domates alınmaktadır. Ayrıca aynı bölgede, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 11. etabında bakanlığımızca uygun bulunan ve programa alınan 3 adet seranın yapım çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımızca toplam 2 milyon 872 bin 798 lira hibe ödenerek yıl sonuna kadar 36 dekar jeotermal sera ilimize kazandırılacaktır. Yapılan görüşmelerde, tüm yatırımların tamamlanması halinde aynı bölgede 200 dekar teknolojik seranın yapımı planlanmaktadır."

Halihazırda 70 dekar alanda kurulan ve jeotermal su kaynağıyla ısıtılan seralarda yapılan üretimle bir dekar alandan 80 tona kadar domates hasat edildiğini aktaran  Alkan, Eskişehir'deki modern sera yatırımları için şirket yetkililerine teşekkür etti ve benzeri yatırımların yaygınlaşması için gerekli çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Şirket yetkilileri de Eskişehir'in, İstanbul ve Ankara gibi büyük pazarlara yakınlığı ve yılın 12 ayında üretim yapılabilen bir iklime sahip olmasının büyük bir avantaj sağladığını, bu nedenle bölgede yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: sera, eskişehir, sera kent
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