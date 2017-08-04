Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine sığınırken, bazı kent sakinleri de su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.
Çarşı esnafı, iş yerlerinin çevresinde biriken suları temizlerken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vidanjör yardımıyla rögarları açtı.
Sağanak nedeniyle aksamaların yaşandığı kent trafiği de polis ekiplerinin çalışmasıyla düzenlendi.