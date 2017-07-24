Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülçin İlerigiden idaresindeki 26 GB 857 plakalı otomobil, Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında, Rahman Onay'ın kullandığı 03 KN 873 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler İlerigiden ve Onay ile Emine Yılmaz, Ayşe Dilek Kaymaz, Hasan Kaymaz, Osman Hanlıoğlu, Muhammed Hilmi Helvacı ve Batuhan Köseer, 112 acil servis ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Dilek Kaymaz'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.