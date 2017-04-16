Eskişehir'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü

Eskişehir'in İnönü ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu anne ile baba öldü, 3 çocuğu yaralandı.

Mesut Bingöl (49) idaresindeki 26 BE 857 plakalı otomobil, İnönü-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde Hasan Çiftçi'nin kullandığı 07 P 0085 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada Mesut Bingöl ile eşi Necla Bingöl (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Çiftin yaralanan çocukları Ahmet (16), Hatice Kübra (18) ve Ayşe Zehra Bingöl (13), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.