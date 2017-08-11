  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Eskişehir'de kumar operasyonu

Eskişehir'de, bir dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 65 kişiye 227'şer lira ceza verildi.

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Eskişehirde kumar operasyonu

Eskişehir'de, bir dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 65 kişiye 227'şer lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta bir esnaf derneğinin binasında kumar oynatıldığı ihbarı aldı.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 65 kişi ile 2 dernek yöneticisi gözaltına alındı.

Kumar oynayan 65 kişi, kanun gereği haklarında 227'şer lira ceza kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Kumar ekipmanları ve tombala makinesine el konuldu.

Dernek yöneticisi 2 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Etiketler: eskişehir, kumar operasyonu
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