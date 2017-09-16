Eskişehir'de gökyüzü renklendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) sponsorluğunda "Sivrihisar Hava Gösterileri 2017" düzenlendi.
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