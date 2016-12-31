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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

Adliyeye sevk edilen ESOGÜ'de görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de aralarında bulunduğu 35 şüpheliden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Eskişehirde FETÖ/PDY operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden (ESOGÜ) bir grup akademik ve idari personelin aralarında bulunduğu 35 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.
 
Aralarında "üniversite imamları"nın da yer aldığı 11 profesör, 5 doçent ve 4 yardımcı doçent ile sağlık çalışanı ve sekreterlerin bulunduğu 35 zanlıdan Ö.Ö, M.M.K, İ.C, A.Y, İ.D, M.B.A, İ.U, A.A, M.K, T.A, K.K, İ.Y, E.Ö.U, H.U.Y, A.Ö, E.Ö, M.S, Y.H, C.G, C.A, Y.K, M.A, O.K, E.A, S.A. ve B.Y, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
FETÖ/PDY'nin ESOGÜ yapılanmasına yönelik 23 Aralık'ta başlatılan operasyonda 41 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmişti. AA
Etiketler: tutuklanma, gözaltı, esogü, eskişehir'de fetö operasyonu
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