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Eskişehir'de FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 2 tutuklama

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda örgütün sivil yapılanmasında bulunan ve ByLock kullandığı tespit edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Eskişehirde FETÖnün sivil yapılanmasına operasyon: 2 tutuklama

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların da olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, eskişehir, bylock
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