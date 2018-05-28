  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.6
    EURO 5.342
  • BIST 106373.38
    ALTIN 191.803
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eskişehir'de "FETÖ'nün il yapılanması" davasında karar

Eskişehir'de "FETÖ'nün il yapılanması" davasında karar

Eskişehir'de FETÖ'nün il yapılanması davasında yargılanan biri firari 18 sanıktan 14'üne hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eskişehirde &quot;FETÖnün il yapılanması&quot; davasında karar

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 10'u tutuklu 17 sanık ile avukatları hazır bulundu. 

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

14 sanığa hapis

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Vahit Gündoğdu, Serkan Cengiz, Raşit Vuran, Öner Işık, Mehmet Fuat Arslan, Kenan Sert, İbrahim Çalışkanoğlu, Hüseyin Şentürk ve Fatih Bayrakcı'yı 9'ar yıl hapisle cezalandırırdı.

Tutuklu sanık Emre Önal'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden heyet, cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak Önal'ın tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanıklar Abdullah Saydan, Ahmet Tekin ve Kamil Atakul'u 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandıran heyet, tutuksuz sanıklardan Cansu Koçalan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Heyet, 3 tutuksuz sanığın beraatine hükmetti, firari sanığın dosyasının başka bir dosyayla birleştirilmesini kararlaştırdı. 

Kaynak: AA

Etiketler: eskişehir, fetö, FETÖ davası, mahkeme, hapis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER