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Buradasınız : » » Eskişehir'de FETÖ'nün il yapılanması davası

Eskişehir'de FETÖ'nün il yapılanması davası

Eskişehir'de, FETÖ'nün il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Eskişehirde FETÖnün il yapılanması davası

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 3'ü tutuklu 15 sanık ile avukatları hazır bulundu. 

Sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklardan M.T.Ç, duruşmada savunmasında, öğrencilik yıllarında örgütün evlerinde kaldığını söyledi.

Sanık, "Ben de devletim gibi kandırıldım. Bunların gerçek yüzünü görseydim asla muhatap olmazdım. Bunların gerçek yüzünü darbe gecesi televizyondan öğrendim. Darbeyi yapanlara en ağır cezayı verin ama benim gibi mağdurların da hakkını korumanızı istiyorum. Terör örgütü üyesi değilim. Türk adaletine sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 10 Mayıs'a ertelendi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, eskişehir
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