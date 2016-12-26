Eskişehir'de FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma doğrultusunda kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 2'si öğretim üyesi biri memur 3 kişi yakalandı.
Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 41'e çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
FETÖ/PDY'nin ESOGÜ yapılanmasına yönelik 23 Aralık'ta düzenlenen operasyonda profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.