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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.

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Eskişehirde FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma doğrultusunda kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 2'si öğretim üyesi biri memur 3 kişi yakalandı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 41'e çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FETÖ/PDY'nin ESOGÜ yapılanmasına yönelik 23 Aralık'ta düzenlenen operasyonda profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Eskişehir'de FETÖ operasyonu, 41 gözaltı, osmangazi üniversitesi
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