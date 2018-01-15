Eskişehir'de 'FETÖ operasyonları: 3 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen U.İ, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreste yakalandı.

2. operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de gerçekleştirilen bir diğer FETÖ operasyonunda ise soruşturma kapsamında biri kadın 2 şüpheli yakalandı.

Ankara ve Aksaray cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, öğretmenlik için atama bekleyen G.T. ile hukuk fakültesi öğrencisi E.D, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA