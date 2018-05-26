Eskişehir'de FETÖ hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 ay süren takip sonucu, kent merkezindeki 4 ayrı hücre evine operasyon düzenledi.
Zanlıların operasyon sırasında üzerlerindeki cep telefonlarını evlerinin balkonundan dışarıya attıkları belirlendi.
Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" oldukları öne sürülen Mustafa Kürşad B., Asiye Ö., Mustafa K., Betül T., Kasım B. ile Osman G. gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen zanlılara ait evlerdeki aramada, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, B serisi dolar ile sahte kimlik ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA