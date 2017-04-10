Eskişehir'de feci kaza: Otomobil evin çatısına çarpıp bahçeye düştü

Eskişehir'de kontrolden çıkarak yolun altındaki bir evin çatısına çarpıp bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Dalgıran (34) yönetimindeki 26 RY 898 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi Hisarlar Sokağı'nda kontrolden çıkarak, kot farkından dolayı yolun altında kalan bir evin çatısına çarpıp bahçeye yuvarlandı. Kazada, yaralanan sürücü Dalgıran, çevredeki vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi Saffet Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uykudan uyandıklarını belirterek, dışarı çıktıklarında bir aracı bahçelerinde gördüklerini söyledi.

İnsanların cadde kenarındaki alanı seyir terası olarak kullandığını ifade eden Karabulut, "İnsanlar, Eskişehir'i kuş bakışı gören bu yere gelerek içki içiyor, rezillik çıkarıyorlar. Yetkililer hiç bir önlem almıyor. Belediyeye başvuruda bulunduk ancak hiçbir sonuç alamadık. Burada insanlar oturuyor, herkesin çocuğu var. Gece yarısı evimin çatısına otomobil çarpıp bahçeye devrildi. Deprem oluyor zannettik. Biz güvenliğimizin sağlanmasını, yol kenarına bariyer ya da önleyici bir hizmet bekliyoruz." diye konuştu.