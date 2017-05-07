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Eskişehir'de ev yangını can aldı

Eskişehir'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan zehirlenen bir kişi öldü.

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Eskişehirde ev yangını can aldı

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Şumlu Sokak'taki bir apartmanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale sırasında, Mesut Çelebi'nin (25), cesedini buldu.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Çelebi'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler: eskişehir, yangın
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