Eskişehir'de eski öğretmene Bylock'tan gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen İ.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adresinde yakalandı.
Emniyete getirilen zanlının sorgusu sürüyor.
Kayseri'de 8 kişi daha adliyeye gönderildi
Öte yandan Kayseri merkezli 17 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda örgüte üye oldukları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 8'i daha adliyeye sevk edildi.
Operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 2'si adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 8'inin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA