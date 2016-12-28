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Eskişehir'de engellilere ve hamilelere "kar" izni

Eskişehir'de, kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 29 Aralık'ta bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirildi.

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Eskişehirde engellilere ve hamilelere &quot;kar&quot; izni

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini arttırmasıyla kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamilelere bir gün idari izin verildiği belirtilirken, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personeller 29 Aralık'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kar yağışı dolayısıyla bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek için il genelinde anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde de eğitime 29 Aralık Perşembe ara verildiği belirtildi. AA

Etiketler: eskişehir, idari izin, Kar yağışı
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