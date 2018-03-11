Eskişehir'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı

İl Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mali yapılanması soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Eskişehir İşçiler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden bazılarının örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA