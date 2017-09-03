  • 03 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.432
    EURO 4.075
  • BIST 110010.49
    ALTIN 146.078
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de İran uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eskişehirde bıçaklı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de İran uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki Gülbahçe Parkı'nda, İran uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Asghar Mohammedi (32) ağır yaralandı. Mohammedi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda, şüphelinin taksiyle Antalya'ya kaçmak üzere yola çıktığını belirledi. Şüpheli M.R.F.K. (26), Kütahya girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltını alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 

Etiketler: eskişehir, Bıçaklı kavga
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER