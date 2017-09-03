Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de İran uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki Gülbahçe Parkı'nda, İran uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Asghar Mohammedi (32) ağır yaralandı. Mohammedi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda, şüphelinin taksiyle Antalya'ya kaçmak üzere yola çıktığını belirledi. Şüpheli M.R.F.K. (26), Kütahya girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltını alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

