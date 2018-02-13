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Buradasınız : » » Eskişehir'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Eskişehir'de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Eskişehir'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

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Eskişehirde alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Pembe sokakta gerçekleşti. Mustafa D. ve arkadaşı Erdal Ö., iddialara göre alacaklarının bulunduğu Arif Ş'nin evine gitti. Daha sonra eve gelen 2 şahıs ve Arif Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Arif Ş, evinde bulunan av tüfeği ile Mustafa D. ile Erdal Ö.’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu 2 şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan şüpheli Arif Ş. ise, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalandı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: eskişehir, alacak verecek, Silahlı Kavga
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