Eskişehir'de 4 FETÖ sanığına hapis

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün askeri yapılanması davasının karar duruşmasında tutuklu sanıklar Selim Buğra Bektaş, Furkan Mazman ve Doğukan Alkaşı ile tutuksuz yargılanan Bilal G. ve Halil Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti, Mazman'ı 9 yıl hapisle cezalandırdı. Bektaş ve Alkaşı'ya 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren heyet, sanıkları tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Bilal G., 3 yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Halil Ö.'nün ise beraatine karar verildi.

Kaynak: AA