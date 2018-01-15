  • 15 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.799
    EURO 4.662
  • BIST 112257.18
    ALTIN 163.736
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eskişehir'de 22 FETÖ sanığı hakim karşısına çıktı

Eskişehir'de 22 FETÖ sanığı hakim karşısına çıktı

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 19'u tutuklu 22 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eskişehirde 22 FETÖ sanığı hakim karşısına çıktı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 19'u tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Zeki T, Bahtiyar A, Celal Y, Deniz T, Ergür Ö, Harun E, Hüdaverdi Y, İbrahim E, İdris A, İlhan B, İlyas Y, İsmail A, İsmet İ, Melik K, Muhammet Atıf D, Mustafa A, Melih S, Osman Fatih A. ve Ramazan I. ile tutuksuz sanıklar G.S, M.Y. ve O.S. ile avukatları katıldı.

İddianamedeki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ergür Ö, İlhan B. ve Muhammet Atıf D'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Eskişehir'de FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli yakalanmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahrem yapılanma, mahkeme, fetö, eskişehir, emniyetteki mahrem yapılanma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER