Eskişehir'de 22 FETÖ sanığı hakim karşısına çıktı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 19'u tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Zeki T, Bahtiyar A, Celal Y, Deniz T, Ergür Ö, Harun E, Hüdaverdi Y, İbrahim E, İdris A, İlhan B, İlyas Y, İsmail A, İsmet İ, Melik K, Muhammet Atıf D, Mustafa A, Melih S, Osman Fatih A. ve Ramazan I. ile tutuksuz sanıklar G.S, M.Y. ve O.S. ile avukatları katıldı.

İddianamedeki suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ergür Ö, İlhan B. ve Muhammet Atıf D'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Eskişehir'de FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 8 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA