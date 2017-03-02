Eskişehir'de 17 eski polis FETÖ'den gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada örgüt üyesi oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen 2. ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan eski 2. sınıf emniyet müdürü A.G, eski 4. sınıf emniyet müdürleri A.D. ve M.A.A. ile polis memurları E.A, T.B, M.Ç, H.D, H.Ö, Y.T, A.E, C.E, A.I, İ.A, H.B, M.U, Y.T. ve G.E. emniyete getirildi.