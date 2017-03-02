  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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Eskişehir'de 17 eski polis FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 eski polis gözaltına alındı.

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Eskişehirde 17 eski polis FETÖden gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada örgüt üyesi oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen 2. ve 4. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan eski 2. sınıf emniyet müdürü A.G, eski 4. sınıf emniyet müdürleri A.D. ve M.A.A. ile polis memurları E.A, T.B, M.Ç, H.D, H.Ö, Y.T, A.E, C.E, A.I, İ.A, H.B, M.U, Y.T. ve G.E. emniyete getirildi.

Etiketler: eskişehir, 17 eski polis, fetö
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