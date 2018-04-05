Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Doğukan B, fakülte binasının 3. katına gelerek ateş açtı.

Saldırgan, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Bir araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü. Olayla ilgili Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen @trthaber'e açıklama yaptı.https://t.co/q98NQY4Oj6 pic.twitter.com/U8GS1pI6zg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Nisan 2018

"Şu anda 4 ölümüz var"

Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen silahlı saldırıyla ilgili şunları söyledi:

"Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun.”

Sınavlar saldırı nedeniyle ertelendi. Hafta başında yeniden eğitim öğretim devam edecek.

Kaynak: İHA, TRT Haber, AA