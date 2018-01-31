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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

FETÖ'ye yönelik Eskişehir merkezli operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Bursa, Erzurum, İzmir ve Elazığ'da 24 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 7 kişiden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, eskişehir
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