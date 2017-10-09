Eskişehir merkezli DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 28 Eylül'de gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Eskişehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince iki ay süren çalışmaların ardından, kent merkezinin yanı sıra Ankara, Konya, Gaziantep ve Kütahya'da önceden belirlenen adreslere Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Terör örgütüne üye olmak ve maddi imkan sağlamak suretiyle yardım ve yataklık" suçlarını işledikleri öne sürülen 1'i kadın 10 kişinin yakalandığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve kontrollerde, 14 bin 650 lira, 88 bin 35 dolar, 1 pos makinesi, 130 bin 400 Suriye parası, 729 bin 750 Irak dinarı, 1 havalı tabanca, 2 havalı tüfek ile 4 av tüfeği ele geçirilmişti.