Eski Zaman gazetesi Ege Bölge Temsilcisinin tahliye talebine ret

İzmir'de, eski Zaman gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yazgan ve avukatı hazır bulundu.

İddianamede kendisine isnat edilen "terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasını kabul etmediğini aktaran Yazgan, ancak "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanabileceğini savundu.

Telefonunda tespit edilen örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri süren Yazgan, yaklaşık 14 aydır tutuklu olduğundan bazı hastalıklarının ortaya çıktığını, mağdur olduğunu belirtip tutuksuz yargılanmak istediğini mahkeme heyetine iletti.

Mahkeme heyeti, tahliye talebini reddettiği sanığın ByLock yazışma içeriğinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Ağustos 2016'da Zaman gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan, iş adamlarıyla gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Yazgan hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.