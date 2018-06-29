Eski yüzbaşıya FETÖ'den hapis istemi

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz eski yüzbaşı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet savcılığınca örgütün gizli sorumlularının ankesörlü hatlardan yaptığı ardışık aramalarla iletişim kurduğu eski yüzbaşı S.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

S.A. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüpheli S.A’nın FETÖ'nün gizli asker yapılanması içerisinde, asker sorumluları arasında yer aldığı belirtildi.

S.A'nın kontörlü sabit hatlardan aranmak suretiyle örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyduğu, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih ettiği aktarılan iddianamede, "Bu hususlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğu, 'organik bir bağ' ile örgüte gönül verdiği ve bu örgüte bağlandığı, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetler içerinde bulunduğu ve bu şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün organik ve hiyerarşik yapısı içine dahil ve üyesi olduğu ve üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadesi kullanıldı.

Eski yüzbaşı S.A. ise iddianamedeki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA