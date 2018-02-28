  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Eski yüksek yargı üyesine tahliye

Eski yüksek yargı üyesine tahliye

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Danıştay eski üyesi Demir, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Eski yüksek yargı üyesine tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Hasan Demir savunma yaptı. Duruşmaya, sanık Demir, yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık hakkındaki iddianamede, Demir'in örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, amaçları ve stratejisi doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Demir, usul itirazlarını mahkemeye yazılı sundu.

Örgütün faaliyetlerine katılmadığını iddia eden Demir, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanmadığını, Bank Asyada hesabının bulunmadığını öne sürdü. Danıştay'a örgüt talimatıyla seçildiği suçlamasını da kabul etmedi.

İddianamede yer verilen sivil yargı imamlarını tanımadığını öne süren Demir, aynı bölgelerden cep telefonu sinyali vermesinin delil teşkil etmeyeceğini, sinyallerin farklı saatlere ait olduğu iddiasını paylaştı.

Van'da idare mahkemesi başkanlığı yaptığı dönemde, özel yetkili hakim ve savcılara tahsis edildiği gerekçesiyle kendisine lojman verilmediğini anlatan Demir, soru üzerine bu kararın dönemin komisyon başkanı, eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı tarafından alındığını belirtti. Demir, bu karara karşı dava açtığını da söyledi.

Verilen molanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanık Demir, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Demir'e yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir en yakın kolluğa imza verme şartı getirildi.

Sanık hakkında ifade veren eski Danıştay üyeleri Hamza Eyidemir ve Vahit Bektaş ile İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici ve eski HSYK üyesi İbrahim Okur'un tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 21 Haziran'a bırakılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yargıtay, mahkeme, FETÖ davası, fetö, darbe girişimi, darbe, Danıştay
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