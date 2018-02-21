Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, Yargıtay eski üyesi Ramazan Bayrak savunma yaptı.

Duruşmaya, Bayrak'ın yakınları ve avukatı Gökhan Günaydın katıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'nun okuduğu iddianamede, sanığın örgütün içerisinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, ByLock kullandığı, himmet toplantılarına katıldığı, örgütün hücre sorumluluğunu yaptığı, üstlerinden aldığı talimatları ilettiği, örgütün talimatıyla YARSAV'a üye olduğu, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olup, stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Bayrak, usule ilişkin itirazlarını dile getirdi.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Bayrak, hiçbir somut delil bulunmadan tutuklandığını, hakkında kamu davası açılmasına neden olan delillerin soruşturmadan aylar sonra dosyaya girdiğini savundu.

Bayrak, evinde gözaltına alındığını, bu nedenle hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını da ileri sürerek, hakkında yürütülen soruşturmasının usulsüz olduğunu iddia etti.

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) örgüt talimatıyla üye olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden sanık Ramazan Bayrak, YARSAV'a, eski çalışma arkadaşı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun teklif ve ısrarıyla 2006'da kurucu üye olarak girdiğini, Emine Ülker Tarhan'ın başkanlığı döneminde yönetim kurulu üyesi olduğunu, Murat Arslan'ın başkanlığı döneminde ise dernekten ayrıldığını öne sürdü.

ByLock kullandığı tespitini de reddeden Bayrak, bu tespitin hukuka aykırı elde edildiğini, yasal delil olmadığını ve hükme esas alınamayacağını savundu. Üzerine kayıtlı hattı 10 yıldan fazladır kullandığını, telefonuna kesinlikle ByLock yüklemediğini iddia etti.

Sanık Bayrak, örgüt talimatıyla Yargıtay'a üye seçildiği suçlamasını da kabul etmeyerek, taşra hakimliği, Yargıtay tetkik hakimliği, Yargıtay Savcılığı görevlerinin ardından, meslekte son 15 yılını Yargıtay'da geçirmiş bir hakim olarak, yeterli terfi ve sicilleri taşıdığı için Yargıtay'a üye seçildiğini ileri sürdü.

Aleyhinde ifade veren tanıklar hakkında da aynı suçtan soruşturma açıldığını, bu kişilerin tahliye olabilmek için bu şekilde beyanda bulunduklarını savunan Bayrak, beyanların genel ve soyut ifadeler içerdiğini, bu nedenle hükme esas alınamayacağını söyledi.

Doğuştan kalp damarlarında bozukluk olduğunu, acil anjiyo olması gerektiğini, bu rahatsızlığının yanı sıra tansiyon, şeker gibi hastalıkları da bulunduğunu anlatan Bayrak, tahliyesine karar verilmesini istedi.

ByLock yazışmalarında adresi çıktı

Savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu.

Buna göre, Bank Asya'da hesabı bulunmadığı yönünde yazı gelen Bayrak'ın, bin 75 kez ByLock'a bağlandığı belirtildi. Sanık Ramazan Bayrak, programı indirmediği ve kullanmadığı iddiasını yineledi.

Başkan Karaloğlu sanığa, "Örgüt mensubu olduğu değerlendirilen kişilerin ByLock yazışmalarında, himmet toplantısının yapılacağı adres olarak sizin evinizin adresi verilmiş. Bu adres size mi ait?" diye sordu. Yazışmalardaki adresin oturduğu lojman olduğunu doğrulayan sanık Bayrak, ancak evinde böyle bir toplantı yapılmadığını iddia etti.

Yargıtay'a 2011'de seçilen yeni üyelerin ardından kurumda yapılan seçimlerle ilgili ve bazı dosyaların örgüt lehine çıkması için örgüt tarafından telkinde bulunulduğu yönündeki iddialarla ilgili bilgisi sorulan sanık, "Daha önceden böyle şeylerden hiç haberdar değildim." dedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal'ın tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 29 Mayıs'a bırakılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA