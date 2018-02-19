Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, Kahramanmaraş'ta saklandığı babasına ait bağ evinde yakalanan eski Danıştay üyesi Yunus Çetin hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

İddianamede, sanığın örgütün içerisinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği, örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı, örgüt talimatıyla kararlar verdiği, örgütün sivil kanadından gelen talimatları alt hücrelere aktardığı ve ByLock kullandığı belirtildi. Çetin'in, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği ve "yönetici" konumunda bulunduğu savunuldu.

Hiçbir örgütle bağının olmadığını iddia eden Çetin, aleyhindeki ifadelerin hukuki delil sayılamayacağını ileri sürdü.

"Gülen'in yurt dışına kaçmadan önce son kaldığı yere gezi"

Çetin, İddianamede ifadesine yer verilen eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş'ın, "2013 yılında Danıştay'da görev yapan FETÖ yapılanması içinde bulunan kişilerle İstanbul'a geziye gittikleri, burada toplantılar yaptıkları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yurt dışına kaçmadan önce son kaldığı yerin de kendilerine gezdirildiği" şeklindeki beyanını da kabul etmedi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, bu program üzerinde yüksek yargının sivil imamı olduğu tespit edilen kişilerle yaptıkları yazışmalara da yer verilen Çetin, bu iddiaları da kabul etmedi.

Fatih Üniversitesi Hastanesi ile ilgili dava

Kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin Sosyal Güvenlik Kurumuyla (SGK) sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA'dan (reçete onay sistemi) çıkarılmasıyla ilgili davada örgüt talimatıyla yürütmeyi durdurma kararı vermekle de suçlanan Çetin, bu suçlamayı da reddetti.

Çetin, örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçlamasını kabul etmediğini belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme sanığın tahliye talebini reddetti

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski Danıştay üyeleri Hamza Eyidemir, Vahit Bektaş, eski HSYK üyesi İbrahim Okur ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 28 Mayıs'a bırakılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA